Sansür göndermesi

Beyaz TV, Gülşen'in sahnedeki görüntülerine sansür uyguladı. Programda 'Çocukların uyanık olduğu bir saatte olduğumuz için görüntüleri veremiyoruz' denildi. İzzet Yıldızhan, son olarak konserlerinde giydikleri kostümlerle ilgili ünlü isimleri eleştirmiş; "Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" demişti.

15 Ocak akşamı İstanbul'da bir mekanda sahne alan Gülşen'in giydiği kıyafet gündem olmuştu. Beyaz TV'de yayınlanan Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında Gülşen'e sansür uygulandı. Canlı yayında dış ses tarafından "Çocukların uyanık olduğu bir saatte olduğumuz için görüntüleri veremiyoruz" ifadesine yer verildi.

Bu arada konu hakkında İzzet Yıldızhan'ın menajeri Altan Karabulut, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Karabulut, "Solitsim İzzet Yıldızhan'ı bu söyledikleri ile linç edenler yeni mi aklınıza geldi. Programaları çocukların seyerttiğini ne oldu da 360 derece döndünüz?" ifadelerini kullanarak konuya göndermede bulundu.