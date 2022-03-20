Şarkı ile Aşk Temennisi - Son Dakika
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Şarkı ile Aşk Temennisi

20.03.2022 16:39
Şarkı ile Aşk Temennisi

Arabesk ve fantezi müziğin başarılı isimlerinden Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde Watergarden İstanbul içerisinde bulunan JJ Arena'da sahne aldı. 3 bin kişi kapasiteli olan ve eğlencenin yeni adresi olarak gösterilen JJ Arena'nın açılış konserini gerçekleştiren Hakan Altun'u soğuk havaya rağmen binlerce seveni yalnız bırakmadı.

'Telefonun Başında' adlı klasikleşen şarkısıyla dinleyenlerini selamlayan Hakan Altun, 2,5 saat sahnede kaldı. Mekanı tamamen dolduran sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Altun, konserin son bölümüne doğru gecenin ritmini arttırarak hareketli şarkılarda eşliğinde solisti Funda Gürses ile sahnede halay çekti.

Aşk adamı olarak tanınan Altun, konserini yalnız dinlemeye gelenlere nasihat vermeyi de ihmal etmedi. Hakan Altun, "Şimdi yalnız olanlarda bu söyleyeceğim şarkıya eşlik etsinler. Ne de olsa bir şeyi kırk kez söylersen olurmuş." diyerek 'Aşk Lütfen Gel' şarkısını söyleyen başarılı şarkıcı, hayranlarını kahkahaya boğdu.

Şarkı ile Aşk Temennisi
Şarkı ile Aşk Temennisi

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Hakan Altun, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şarkı ile Aşk Temennisi - Son Dakika


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