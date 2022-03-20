Şarkı ile Aşk Temennisi - Son Dakika

'Telefonun Başında' adlı klasikleşen şarkısıyla dinleyenlerini selamlayan Hakan Altun, 2,5 saat sahnede kaldı. Mekanı tamamen dolduran sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Altun, konserin son bölümüne doğru gecenin ritmini arttırarak hareketli şarkılarda eşliğinde solisti Funda Gürses ile sahnede halay çekti.

Aşk adamı olarak tanınan Altun, konserini yalnız dinlemeye gelenlere nasihat vermeyi de ihmal etmedi. Hakan Altun, "Şimdi yalnız olanlarda bu söyleyeceğim şarkıya eşlik etsinler. Ne de olsa bir şeyi kırk kez söylersen olurmuş." diyerek 'Aşk Lütfen Gel' şarkısını söyleyen başarılı şarkıcı, hayranlarını kahkahaya boğdu.