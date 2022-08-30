Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü! - Son Dakika
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Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!

30.08.2022 18:03
Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, "Güzelim" adlı yeni şarkısını plajda çektiği bir kısa video ile duyurdu. Çekimden önce bir de fotoğrafını paylaşan Seçkin, takipçisinin "Kalça illa açık olacak" yorumu sebebiyle çok sinirlendi.

Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin, gelen "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna cevap verdi.

"AVUKAT MISIN CANIM"

Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma "Sizi ne ilgilendiriyor?" deyince takipçi bir de üstüne "Sen avukat mısın canım?" dedi.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Bunu gören Ece Seçkin dayanamadı ve kadın bedeni üzerinde söz söyleme hakkı olduğunu düşünen takipçiye "Sen avukat mısın?" yanıtı verdi. Seçkin'e pek çok destek mesajı yağdı.

İşte Seçkin'in o pozu:

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Ece Seçkin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü! - Son Dakika


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