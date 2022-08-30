Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!

Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin, gelen "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna cevap verdi.

"AVUKAT MISIN CANIM"

Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma "Sizi ne ilgilendiriyor?" deyince takipçi bir de üstüne "Sen avukat mısın canım?" dedi.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Bunu gören Ece Seçkin dayanamadı ve kadın bedeni üzerinde söz söyleme hakkı olduğunu düşünen takipçiye "Sen avukat mısın?" yanıtı verdi. Seçkin'e pek çok destek mesajı yağdı.

İşte Seçkin'in o pozu: