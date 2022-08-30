Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin, gelen "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna cevap verdi.
Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma "Sizi ne ilgilendiriyor?" deyince takipçi bir de üstüne "Sen avukat mısın canım?" dedi.
Bunu gören Ece Seçkin dayanamadı ve kadın bedeni üzerinde söz söyleme hakkı olduğunu düşünen takipçiye "Sen avukat mısın?" yanıtı verdi. Seçkin'e pek çok destek mesajı yağdı.
İşte Seçkin'in o pozu:
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü! - Son Dakika