Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım

13.09.2022 21:28
Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun, ünlü şarkıcının kendisine şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Bu olayların ardından büyük tepki gören Boşnak'ın daha önceki mesajları da yeniden gündem oldu. Boşnak, mesaj attığı bir kadına, "Seni beyaz sütyeninle hamile bırakayım" gibi ifadeler kullanıyor.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasındaki şiddetli geçimsizlik iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

2020 YILINDA EVLENDİLER

Son dönemin popüler müzik gruplarından 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, 2020'de organizatör Başak Ceylan Torun ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir yıl sonra da Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya gelmişti.

ŞİDDETE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Boşanma aşamasında olan ikiliden Başak Ceylan Torun, şiddete uğradığını iddia etti. Torun, "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız." dedi.

MESAJLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan bu olayların ardından Kaan Boşnak'ın daha önce ifşalanan mesajları yeniden gündeme geldi. Söz konusu mesajlarda, Boşnak'ın bir kadına "Seni beyaz sütyeninle hamile bırakayım" gibi ifadeler kullandığı görülüyor.

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Kaan Boşnak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım - Son Dakika
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