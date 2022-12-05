Murat Boz'dan Altın Kelebek Ödülleri'ne tepki! Mesajında bir şeyin altını çizdi - Son Dakika
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Murat Boz'dan Altın Kelebek Ödülleri'ne tepki! Mesajında bir şeyin altını çizdi

05.12.2022 09:25

Son zamanlarda oyuncu kimliği ile ön plana çıkan Murat Boz, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde başrolünü oynadığı "Zeytin Ağacı" dizisi yerine "Dünyayla Benim Aramda" dizisine "En İyi İnternet Dizisi Ödülü"nün verilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi düzenlendi. Görkemli bir kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende, "En İyi İnternet Dizisi" dalında ödüle layık görülen yapım "Dünyayla Benim Aramda" oldu.

ÖDÜLE TEPKİ GÖSTERDİ

Murat Boz başrolünü oynadığı "Zeytin Ağacı" dizisi yerine "Dünyayla Benim Aramda" dizisine "En İyi İnternet Dizisi Ödülü"nün verilmesine imalı bir paylaşımla tepki gösterdi.

Murat Boz'dan Altın Kelebek' Zeytin Ağacı tepkisi! Mesajında bir şeye vurgu yaptı

"DİZİMİZE EN ANLAMLI ÖDÜLÜ İZLEYİCİLER VERDİ"

Murat Boz dizinin kapak fotoğrafını koyarak İngilizce yaptığı paylaşımda "Dizimize en anlamlı ödülü dünyanın her yerinden bizi milyonlarca saat izleyen seyircilerimiz verdi. Bu yüzden bizimle olduğunuz ve bizi desteklediğiniz için tekrar teşekkür ederiz, size minnettarız" mesajını yayınladı.

Murat Boz'dan Altın Kelebek' Zeytin Ağacı tepkisi! Mesajında bir şeye vurgu yaptı
Murat Boz'dan Altın Kelebek' Zeytin Ağacı tepkisi! Mesajında bir şeye vurgu yaptı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Murat Boz'dan Altın Kelebek Ödülleri'ne tepki! Mesajında bir şeyin altını çizdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Boz'dan Altın Kelebek Ödülleri'ne tepki! Mesajında bir şeyin altını çizdi - Son Dakika
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