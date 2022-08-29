Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir dünya evine girdi - Son Dakika
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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir dünya evine girdi

29.08.2022 16:33
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir dünya evine girdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir evlendi.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir evlendi. Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen törenle dünya evine giren ünlü çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut yaptı.

Magazin dünyasının merakla beklediği düğün gerçekleşti ve şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir dünya evine girdi. 26 Ağustos'ta nikah masasına oturmayı planlayan çift, olumsuz hava koşulları nedeniyle düğün törenlerini 28 Ağustos'a gün ertelemişti. Beklenen tören dün akşam Sarıyer'deki bir otelde gerçekleşti. Demet Özdemir törende iki gelinlik giydi. Sanat dünyasından çok sayıda isimin katıldığı törende ünlü çift, "sonsuza kadar evet" diyerek evlendi. Ünlü çiftin nikah şahitliğini ise Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut yaptı. Oğuzhan Koç'un, eşine yaklaşık 850 bin lira değerinde bir gerdanlık hediye ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Sarıyer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir dünya evine girdi - Son Dakika

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