Vasiyetini açıklayan Kuşum Aydın: İsmini verdiğim 3-4 kişi cenazeme gelmesin

Kuşum Aydın adıyla tanınan sevilen şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Aydın, vasiyeti hakkında konuştu.

"CENAZEME GELMESİNLER"

Canlı yayında vasiyetini açıklayan Kuşum Aydın, "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar. Göz göre göre ekmeğimle oynayan insanlar var. O kişiler cenazeme gelirse de usulca yanına giderek 'sizi hiç istemiyordu' dersiniz dedim" şeklinde konuştu. Öte yandan aldığı kilolarla dikkat çeken Aydın, topuz yaptığı saçlarıyla da dikkat çekti.