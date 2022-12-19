Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi

19.12.2022 08:59

Uzun zamandır yurt dışında gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Gökhan Özen, kalp krizi geçirdi. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcı, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek "Stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Boşver, Civciv, Aramazsan Arama ve Budala gibi şarkılarla bir döneme damga vuran 43 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen, uzun yıllardır yurt dışında gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kızlarının velayetini almak için eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen şarkıcı, önceki akşam evinde kalp krizi geçirdi.

"KONTROL ALTINDA KALDIKTAN SONRA TABURCU EDİLDİM"

Kötü haberi sosyal medya hesabından veren şarkıcı, "Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet" ifadelerini kullandı.

Sevilen şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi
Sevilen şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi
Sevilen şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi
Sevilen şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi
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Gökhan Özen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi - Son Dakika


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