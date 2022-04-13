Şarkılarıyla Gönüllere Dokunan Ustaları Örnek Alıyoruz! - Son Dakika
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Şarkılarıyla Gönüllere Dokunan Ustaları Örnek Alıyoruz!

13.04.2022 23:10
Şarkılarıyla Gönüllere Dokunan Ustaları Örnek Alıyoruz!

Son çıkardıkları 'Yalan Dünya' parçasıyla büyük yankı uyandıran Maxim, önceki akşam gazeteci ve radyocularla iftarda bir araya geldi.

En çok istek alan şarkılar listesinde 'Yalan Dünya' ile ilk sıralara yerleşen Hüseyin-Hakan Bektaş kardeşler, heyecanlarını gazetecilerle paylaştı.

Hüseyin Bektaş, "Beğenileceğinden yana bir şüphemiz yoktu. 'Yalan Dünya' ile beraber konser programımızda hız kazandı. Şimdi sırada 2 pop şarkımız olacak. Onlar için stüdyo çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Müzik piyasasında örnek aldığınız isimler var mı? sorusuna içtenlikle cevap veren Hakan Bektaş, "Yakın zamanda çıkmış birçok başarılı isim var fakat gönüllere dokunarak şarkı söyleyeni görmedik. Bizim örnek aldığımız isimler; İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş ve Kıvırcık Ali gibi gönüllere dokunan isimler" dedi.

Şarkılarıyla Gönüllere Dokunan Ustaları Örnek Alıyoruz!

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Ünlü radyocular iftarda bir araya geldi Ünlü radyocular iftarda bir araya geldi

Hüseyin Bektaş, Hüseyin Hakan, Yalan Dünya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şarkılarıyla Gönüllere Dokunan Ustaları Örnek Alıyoruz! - Son Dakika


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