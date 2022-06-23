Şaşırtan Çıkış: Sokakta Beni Tanımıyorlar - Son Dakika
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Şaşırtan Çıkış: Sokakta Beni Tanımıyorlar

23.06.2022 01:21
Şaşırtan Çıkış: Sokakta Beni Tanımıyorlar

Ekranlara veda eden 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'Hasibe' karakteriyle dikkat çeken Açelya Devrim Yılhan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yılhan, "Sokakta insanlar tarafından çok tanınmıyorum. O yüzden rahatım" itirafıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Dizide canlandırdığı karakterin görüntüsü nedeniyle sokakta insanların kendisini tanımakta güçlük çektiğini söyleyen Açelya Devrim Yılhan, "Sokakta olumsuz tepki almıyordum fakat dizidekinden farklı göründüğüm için herkes tarafından çok tanınmıyorum. O yüzden rahatım" diye konuştu.

"PSİKOLOJİMİN BOZULDUĞU ZAMANLAR OLUYOR"

Genç oyuncu, "Canlandırdığınız karakterin etkisinden kolay çıkabiliyor musunuz?" sorusuna ise "Zor sahneler çektikten sonra insanın psikolojisinin bozulduğu zamanlar oluyor ama öyle rolün ve karakterin çok etkisinde kalmadım" şeklinde cevap verdi.

AÇELYA DEVRİM YILHAN KİMDİR?

Açelya Devrim Yılhan, 2 Eylül 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası emekli albaydır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. 2011'de başrolerinde Didem Özkavukçu ve Osman Karakoç'un oynadığı "Unutma Beni" dizisinde yan rolde oynayarak oyunculuk hayatına atıldı.

2011 yılında yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın yaptığı "Beni Unutma" filminde Mert Fırat, Açelya Devrim Yılhan, Tuba Ünsal, Kenan Ece, Melis Babadağ, Aliye Uzunatağan, Ünal Silver, Hakan Yufkacıgil ile beraber rol aldı.

2012 yılında "Leyla ile Mecnun" dizisine 46. Bölümden itibaren girerek Eylül karakterini canlandırdı. Dizide, Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Melis Birkan, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant, Zeynep Çamcı, Serkan Keskin, Müge Boz, ile birlikte rol aldı.

2015 yılında yönetmenliğini Mete Sözer'in yaptığı "Ve Panayır Köyden Gider" adlı sinema filminde rol aldı.

Açelya Devrim Yılhan, 2016 yılında adı "Rengarenk" olan dizide Sedef karakterini canlandırdı. Bu dizide Selin Şekerci, Kaan Taşaner, Ümit Kantarcılar, Sertan Erkaçan, İbrahim Kendirci, Ferdi Sancar, Cem Belevi, Funda Güray, İnci Türkay, Şebnem Doğruer, Merve Oflaz ile birlikte oynadı.

Açelya Devrim Yılhan son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide; Han, Safiye, Gülben ve Neriman'ın annesi Hasibe rolüne hayat verdi.

Şaşırtan Çıkış: Sokakta Beni Tanımıyorlar

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Kaynak: Snob Magazin

Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şaşırtan Çıkış: Sokakta Beni Tanımıyorlar - Son Dakika

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