Yuva yıktığı konuşulan Seda Aktuğlu, Sahra Işık'ın eşinin küfürlü mesajlarını ifşa etti! Ogeday'ı kıskanmış - Son Dakika
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Yuva yıktığı konuşulan Seda Aktuğlu, Sahra Işık'ın eşinin küfürlü mesajlarını ifşa etti! Ogeday'ı kıskanmış

Sahra Işık'ın eski yarışmacı Seda Aktuğlu'nun eşi İdris Aybirdi'ye anlattıklarından dolayı apar topar yarışmadan ayrıldı. Işık, elendikten sonra yediği dost kazığından dolayı yarışmadan çekildiğini söylerken Seda da Sahra'nın eşinin kendisine attığı mesajları ifşa etti. Konuşmalarda İdris Aybirdi'nin eşi Sahra'yı Ogeday'dan kıskandığı görüldü.

19.02.2024 09:18  Güncelleme: 09:30
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde iddialı yarışmacılardan Sahra Işık apar topar yarışmadan ayrıldı. Geçtiğimiz aylarda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek bir şeyler anlattığı ve çıkan krizden sonra Sahra'nın ayrıldığı ileri sürüldü. Yaşananların ardından Sahra, yediği dost kazığından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığını söylerken Seda da Sahra'nın eşiyle olan konuşmaları yayınladı.

SAHRA: EŞİMİ ARADIN, AİLESİNİ NİYE ARIYORSUN ARLANMAZ UTANMAZ

Elendikten sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açan Sahra Işık, eski dostu Seda Aktuğlu'ya ateş püskürerek "Hadi İdris'i aradın sen benim ailemden ne istiyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen ya arlanmaz utanmaz" dedi.

Seda Aktuğlu, Sahra Işık'ın eşinin küfürlü mesajlarını ifşa etti! Ogeday'ı kıskanmış

SAHRA'NIN EŞİ OGEDAY'I KISKANMIŞ

Yaşananların ardından Seda Aktuğlu da Sahra'nın eşi İdris Aydirdi ile olan mesajları ifşa etti. Konuşmalarda Sahra'yı Ogeday'dan kıskanan Aybirdi'nin küfürler savurarak "Ogeday ile bunun arasında bir şey mi var? Bu ne lan biz evliyiz, milletin kucağına atlıyor" dediği görülüyor. Seda ise Aybirdi'ye cevap olarak "Oyun sevincinden sarılıyor. Beni de yordun. Başımı yakacaksın. Bir kendine gel" diyor.

"ÜZERİME GELİNİRSE BELGELERİ YAYINLARIM"

Paylaşımların ardından yaşananları sineye çektiğini belirten Seda, mesajları yayından kaldırarak "Taraf aileler beni aradı, prodüksiyon benimle görüştü anlaştık. Kimse benim namusuma laf söyleyip beni ve ailemi üzemez. Eğer yine üzerime gelinirse belgelerin şah damarı devreye girer. Yapmayın artık" dedi.

Seda Aktuğlu, Sahra Işık'ın eşinin küfürlü mesajlarını ifşa etti! Ogeday'ı kıskanmış
Seda Aktuğlu, Sahra Işık'ın eşinin küfürlü mesajlarını ifşa etti! Ogeday'ı kıskanmış
Seda Aktuğlu, Sahra Işık'ın eşinin küfürlü mesajlarını ifşa etti! Ogeday'ı kıskanmış
Seda Aktuğlu, Sahra Işık'ın eşinin küfürlü mesajlarını ifşa etti! Ogeday'ı kıskanmış
Yuva yıktığı konuşulan Seda Aktuğlu, Sahra Işık\'ın eşinin küfürlü mesajlarını ifşa etti! Ogeday\'ı kıskanmış

Sahra Işık, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yuva yıktığı konuşulan Seda Aktuğlu, Sahra Işık'ın eşinin küfürlü mesajlarını ifşa etti! Ogeday'ı kıskanmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bilal Aslan: Bu yarışmada son 3 haftadır bir şeyler deneniyor. Acun kızıyor, yarışmacılar atarlanıyor, küfür kıyamet. Daha önce bu denli değildi. Sanırım reytingle alakalı bu. Düşük olunca bi ekşın yapalım demiş olabilir mi Acun? Efendi yarışmacıların bile yaratığa dönüşmesi ilginç… 54 4 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Oraya gönderiyosan katlanıcaksın kamera 7/24 bunları çekmiyoya kıskanma numarası yapmana gerek yok yani 33 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Kimin elin Kimin cebinde cebim delik bilin bakalım elinde ne var programı bu zerzewatlarin aileleri bunlarla gurur duyuyorlardır nede olsa para için her şey yapilir 22 1 Yanıtla
  • Vedat Bas: Survivorun bir tarzi vardi onunda hamina 22 0 Yanıtla
  • hasan celik: Kral bu medya işinde çok para var diyorlar, öyle böyle değilmiş. 7 1
  • mert çelik: bunlar ne boyle 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yuva yıktığı konuşulan Seda Aktuğlu, Sahra Işık'ın eşinin küfürlü mesajlarını ifşa etti! Ogeday'ı kıskanmış - Son Dakika
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