Seda Sayan'dan Flaş Evlilik Açıklaması - Son Dakika

Sanatçı Seda Sayan (59), birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den (34) 14 Şubat Pazartesi gecesi aldığı evlilik teklifine 'Evet' dedi.

İddiaya göre; Altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Sayan ve Ökten, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda Snob Magazin objektifine takıldı.

Baş başa yemek yiyen çiftin utangaç halleri dikkat çekti.

"EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM"

Seda Sayan, basına yansıyan haberler sonrası sessizliğini bozdu.

Uçankuş'a konuşan Sayan, "Evlilik teklifi aldığım doğru. Çağlar daha önce 1 evlilik yapmış ve 11 yaşında bir oğlu var. Çağlar ile iyi anlaştığımız doğru. Hayırlısını diliyorum" ifadelerini kullandı.

OĞLUNDAN 2 YAŞ BÜYÜK

Öte yandan Seda Sayan'ın nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten'in, oğlu Oğulcan Engin'den 2 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Engin'in bu evliliği nasıl karşılayacağı merak konusu oldu.

Seda Sayan'ın müstakbel eşinin 1988 doğumlu olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"YANIMDA BİRİ OLSUN İSTERDİM"

Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

SEDA SAYAN'IN ÖZEL HAYATI

Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi.

Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı.

Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikahla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. 2014 yılında Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin lira adli para cezası aldı.