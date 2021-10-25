Üye Girişi
Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile kameralara yakalandı - Son Dakika

Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile kameralara yakalandı

25.10.2021 07:52

Uzun süredir yalnız olan Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ortaya atılan iddiayı kesin bir dille yalanlayan Sayan, önceki akşam Çağlayan ile romantik bir yemek yedi. Basın mensuplarını gören ikili, hızla araca binerek uzaklaştı.

Haberler.com YouTube sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Uçankuş TV'deki programında 58 yaşındaki Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığını ileri sürmüştü. Kısa sürede gündem olan Sayan ise hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.

BEŞ SAAT YEMEK YEDİLER

Haklarındaki aşk iddiası devam eden çift, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda görüntülendi. Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı. Gece sonunda mekandan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.

Kameranın ışıklarını fark eden Ata Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu.

Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile görüntülendi
Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile görüntülendi
Ata Çağlayan

Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile kameralara yakalandı

Ata Çağlayan, Uçankuş TV, Seda Sayan, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile kameralara yakalandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den dikkat çeken yorum: Başka krizlerin önünü açar 09:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den dikkat çeken yorum: Başka krizlerin önünü açar MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek 08:34 Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor 08:18 Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı 07:50 Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün 07:22 AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine tepki
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu 00:36 Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası 23:03 Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası

Son Dakika Haberleri
08:42 En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı
08:18 Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor
08:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddialarına AK Parti'den cevap: Bal gibi aday olur
08:03 Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını
07:56 Dolar'dan yeni bir rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi
07:52 Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile kameralara yakalandı
07:49 Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı
07:42 ABD'de tedarik krizi! Boşalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla örtülüyor
07:23 İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar
07:21 AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine tepki
Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Çılgın performansıyla tarihe geçti Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Çılgın performansıyla tarihe geçti         
09:12
Messi de şaştı kaldı! Sahaya giren taraftar gol yolunu kapattı Messi de şaştı kaldı! Sahaya giren taraftar gol yolunu kapattı         
08:52
En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur         
08:19
Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını         
08:04
İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar         
07:24
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu         
01:16
Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı         
00:19
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 09:23:45. #1.11#
SON DAKİKA: Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile kameralara yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement