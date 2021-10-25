Haberler.com YouTube sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Uçankuş TV'deki programında 58 yaşındaki Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığını ileri sürmüştü. Kısa sürede gündem olan Sayan ise hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.
Haklarındaki aşk iddiası devam eden çift, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda görüntülendi. Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı. Gece sonunda mekandan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.
Kameranın ışıklarını fark eden Ata Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile kameralara yakalandı - Son Dakika Magazin