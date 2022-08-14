Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı - Son Dakika
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Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı

14.08.2022 01:04

Kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile İsviçre'deki balayı tatilini sürdüren Seda Sayan, LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı. Seda Sayan'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Yeni gelin Seda Sayan'ın balayı tatilinden çok konuşulacak pozlar geldi. Sayan, nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.

BODRUM VE YUNANİSTAN'DAN SONRA İSVİÇRE'YE GİTTİ

Çiçeği burnunda çift Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Yunanistan ve Bodrum tatilinden sonra şimdi de soluğu İsviçre'de aldı. 59'luk gelin Seda Sayan, son olarak eşi Çağlar Ökten ile İsviçre tatilinden pozlar paylaşmaya başladı.

LGBT YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK OLDU

Çiftin paylaşımlarından en dikkat çekici olan ise katıldıkları LGBT yürüyüşünde verdiği pozlar oldu. Seda Sayan'ın sosyal medyada gündem olan pozları, çok sayıda yorum aldı.

İşte o kare:

Yeni gelin Seda Sayan'ın balayı tatilinden ilginç kare! LGBT yürüyüşüne destek oldu
Yeni gelin Seda Sayan'ın balayı tatilinden ilginç kare! LGBT yürüyüşüne destek oldu
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Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı - Son Dakika
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