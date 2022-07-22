Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Selen Görgüzel, Nişantaşı'nda güzellik merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Görgüzel'in yüzüne yaptırdığı bakım ise ağızları açık bıraktı.

SÜNNET DERİSİNDEN CİLT BAKIMI

Özel bir klinikte çocukların sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cildine enjekte ettirdiğini söyleyen Selen Görgüzel, "Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış" dedi.

Ses tellerindeki nodülden dolayı zor günler geçiren Selen Görgüzel, sahnelere geri döneceğini de sözlerine ekledi.