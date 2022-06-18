Senfonik Mazhar! - Son Dakika
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Senfonik Mazhar!

18.06.2022 21:21
Senfonik Mazhar!

Mazhar Alanson'un en bilinen eserlerini bir araya toplayan 18 şarkılık "Mazhar Alanson Senfoni" albümü Sony Music Türkiye'den yayınlandı.

Alanson'un 3 Mart 2019'da Şef Turhan Yükseler yönetiminde Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile verdiği "Mazhar Senfoni" konseri bu özel albümle sevenleriyle buluşacak.

Tamamı kendi söz ve bestelerinden oluşan 50 yılı aşkın kariyerinin en önemli hitlerinin bir arada bulunduğu "Mazhar Alanson Senfoni" için sahnede yer alan 40 kişilik orkestra bu büyük sesin bestelerine hayat veriyor. Mazhar Alanson Senfoni, hem sevenleri için paha biçilmez bir albüme, hem de kariyerinde yeni bir dönemi işaret ediyor.

Albümde Yandım, Ah Bu Ben, Sarı Laleler, Buselik Makamına, Benim Hala Umudum Var, Bodrum, Yapma, Hamak, Mecburen, Psikopat, Aşkın Kenarından, Güllerin İçinden&Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da, Göz Yaşlarımı Bitti mi Sandın&Tam Ortasındayım, Sanatçının Öyküsü, Ne Bileyim Ben, Yaşın 19 ve Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz? şarkılarını bir araya getiriyor.

Alanson'un yıllara meydan okuyan zamansız şarkıları senfonik olarak dinleyicileriyle bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Cemal Reşit Rey, Turhan Yükseler, Mazhar Alanson, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Senfonik Mazhar! - Son Dakika

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