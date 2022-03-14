Sercan, Survivor All Star'a veda eden yarışmacı oldu - Son Dakika

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star, dün akşam 47. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Evrim, Barış, Mert ve Sercan arasında bir eleme heyecanı yaşandı.

ADAYLAR SEÇİLDİ

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Oylamada adı en fazla yazılan Sercan eleme adayı oldu. Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise Mert oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise üçüncü aday Evrim oldu. Ünlülerde performans birincisi olan Sema dördüncü aday olarak Barış'ı seçti.

SERCAN HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu SMS oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Sercan, Evrim, Barış ve Mert arasından en az oyu alan yarışmacı Sercan Yıldırım oldu.

"KENDİME KIZGINIM, SURVIVOR İÇİM DUYGUSAL KALDIM"

Elendiğini öğrendikten sonra veda konuşması yapan Sercan, "Oyunlarda atışlarda odaklanma sorunu yaşadım, kendime kızgınım. Burada biraz duygusal kaldım ve Survivor duygusallığı affetmiyor" ifadelerini kullandı.

Sercan elenmesine üzülen Acun Ilıcalı ise "Benim sona kalmasını beklediğim adaylardan biriydin" şeklinde konuştu.