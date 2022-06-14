Serdar Ortaç'ın konserde düşünce "Ben Gülben miyim?" sözlerine Gülben Ergen tepki gösterdi! - Son Dakika
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Serdar Ortaç'ın konserde düşünce "Ben Gülben miyim?" sözlerine Gülben Ergen tepki gösterdi!

14.06.2022 10:35

Serdar Ortaç'ın sahnede düştükten sonra kendisini kaldırmaya çalışan görevlilere "Bırak ben Gülben miyim?" diyerek tepki göstermesine sinirlenen Gülben Ergen, "O anda insanın aklına bu nasıl gelir? Bilinçaltında yer eden nedir?" sözleriyle sitem etti.

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, son konserinde oturmak istediği sandalye kayınca yere düştü. Yerinden kalkarken geçtiğimiz aylarda konserinde düşen Gülben Ergen'e gönderme yapan Ortaç'a cevap gecikmedi.

"BIRAK BEN GÜLBEN MİYİM?"

MS hastalığıyla mücadele eden 52 yaşındaki Serdar Ortaç, konser esnasında sandalyeden düştü. Tehlikeli bir durum olmadığı için konserine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm ama... Bırak ben Gülben miyim?" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki

GÜLBEN ERGEN'DEN CEVAP GELDİ

Serdar Ortaç'ın tepkisine sinirlenen Gülben Ergen ise Twitter hesabından cevap verdi. Meslektaşına tepki gösteren Ergen, "Sahnede düşerken 'Ben Gülben miyim' demek o anda insanın aklına nasıl gelir? Bilinçaltında yer eden nedir? Geçmişler olsun" dedi.

Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki

GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan Gülben Ergen, düşmüş ve sonrasında apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Taburcu olduktan sonra yaşadıklarını anlatan şarkıcı, "Meslek hayatım boyunca ilk kez böyle bir şey yaşadım. Tansiyonum çok düştü" demişti.

Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki
Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı

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YORUMLAR
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Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu... Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu... Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere 'Bırak ben Gülben miyim?' sözleriyle takıldı Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere 'Bırak ben Gülben miyim?' sözleriyle takıldı

Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'ın konserde düşünce 'Ben Gülben miyim?' sözlerine Gülben Ergen tepki gösterdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdar Ortaç'ın konserde düşünce "Ben Gülben miyim?" sözlerine Gülben Ergen tepki gösterdi! - Son Dakika
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