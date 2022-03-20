Serdar Ortaç'tan 'Geççek' Açıklaması - Son Dakika
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Serdar Ortaç'tan 'Geççek' Açıklaması

20.03.2022 12:39
Serdar Ortaç'tan 'Geççek' Açıklaması

Türk pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahne aldı. Tarkan'ın şarkısı ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getiren Ortaç "Zaten bir kitle var Serdar konuşsa da biz onu nasıl yanlış anlasak, nasıl yerden yere vursak diye bekliyorlar. Yoksa benim Tarkan'ın şarkısına söz söylemek ne haddime?" dedi.

Serdar Ortaç, birbirinden güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede hayranlarıyla sık sık sohbet eden ünlü sanatçı "Sağlığıma kavuştum, artık bunu kutlayabilirim. Sadece sol ayağımda minik bir aksama var. Oda kısa sürede düzelecek inşallah" diyerek kendisine dua eden herkese teşekkür ettiğin dile getirdi.

TARKAN'IN ŞARKISINI ELEŞTİRMEK NE HADDİME

Sahnesinin finalinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Serdar Ortaç, Tarkan'ın şarkısı ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek "Bence Tarkan yaşadığımız pandemi ve kötü günlerin geçeceğini dile getirdi. Zaten kendisi de bir açıklama yaptı diye hatırlıyorum. Konu yine nereden nerelere geldi. Zaten bir kitle var Serdar konuşsada biz onu nasıl yanlış anlasak, nasıl yerden yere vursak diye bekliyorlar. Yoksa benim Tarkan'ın şarkısına söz söylemek ne haddime?" ifadelerini kullandı.

"Özellikle Tarkan hayranları sizi eleştiri yağmuruna tuttu. Bu durumu doksanlı yıllardaki rekabete bağlamak doğru olur mu? Sizde Tarkan'da o yıllarda ciddi bir rekabet içerisindeydiniz." diyen muhabirlere "Alakası yok ben zaten her dönem popun kralıydım. Halada öyle olduğumu düşünüyorum. Siz de öyle düşünmüyor musunuz?" sözleriyle net bir yanıt veren başarılı sanatçı, muhabirlerin sessizliği karşısında iddiasını yineledi: "Ben popun kralıyım."...

DÜNYA YILDIZLARI DEKOLTE GİYİYOR, BİZİMKİLER GİYİNCE KABAHAT OLUYOR

Röportajın son bölümünde sahnelerdeki dekolte kıyafet tercihlerinin de gereksiz bir biçimde abartıldığının altını çizen Ortaç, " Gülşen'i eleştirmelerini gereksiz buluyorum. Sonuçta sahne bir şov işidir. Yurtdışında bunu bir sürü yıldız işim, bir sürü sanatçı yapıyor. Birçok örneği var dünyada ama nedense bunu biz yapınca kabahat oluyor" meslektaşı Gülşen'e destek çıktı.

Aleyna Tilki'nin de sosyal medya paylaşımları ile aynı eleştirilere maruz kaldığını hatırlatan muhabirlere "Ne varmış kıyafetinde abi? Gencecik kız. Giyecek tabi ki. Abartmayın." karşılığını veren Ortaç, popun genç yıldızına da desteğini kameralar önünde göstermiş oldu.

Serdar Ortaç'tan 'Geççek' Açıklaması
Serdar Ortaç'tan 'Geççek' Açıklaması
Serdar Ortaç'tan 'Geççek' Açıklaması

YORUMLAR
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Serdar Ortaç, Tarkan, Gülşen, dua, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'tan 'Geççek' Açıklaması - Son Dakika


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