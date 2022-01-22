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Serenay Sarıkaya'ya yapılan saldırı sonrası flaş gelişme - Son Dakika

Serenay Sarıkaya'ya yapılan saldırı sonrası flaş gelişme

22.01.2022 11:17
Serenay Sarıkaya'ya yapılan saldırı sonrası flaş gelişme

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün öğle saatlerinde Etiler'deki evine giderken aracı kimliği belirsiz iki kişi tarafından tekmelenmişti. Saldırı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen barıştı mı? İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı otomobili dün tekmelendi. Saldırganın küfür de ettiği öğrenildi.

Sarıkaya'nın şoförü aracı evin bulunduğu siteye soktu ardından karakola gitti.

Saldırganın Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve adım adım takip edip taciz ettiği ileri sürüldü.

Olayı duyan Sarıkaya'nın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen soluğu evde aldı. Evirgen, Sarıkaya'nın evinin önüne dört kişilik koruma ordusu yerleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde ayrılan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in barıştığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya'ya yapılan saldırı sonrası flaş gelişme
Serenay Sarıkaya'ya yapılan saldırı sonrası flaş gelişme
Serenay Sarıkaya'ya yapılan saldırı sonrası flaş gelişme
Serenay Sarıkaya'ya yapılan saldırı sonrası flaş gelişme

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Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'ya yapılan saldırı sonrası flaş gelişme - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'ya yapılan saldırı sonrası flaş gelişme - Son Dakika
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