Serenay Sarıkaya'ya yapılan saldırı sonrası flaş gelişme

Serenay Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı otomobili dün tekmelendi. Saldırganın küfür de ettiği öğrenildi.
Sarıkaya'nın şoförü aracı evin bulunduğu siteye soktu ardından karakola gitti.
Saldırganın Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve adım adım takip edip taciz ettiği ileri sürüldü.
Olayı duyan Sarıkaya'nın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen soluğu evde aldı. Evirgen, Sarıkaya'nın evinin önüne dört kişilik koruma ordusu yerleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde ayrılan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in barıştığı iddia edildi.
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