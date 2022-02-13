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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı! - Son Dakika

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı!

13.02.2022 12:38

Bir süredir birlikte olduğu öne sürülen oyuncu Serenay Sarıkaya ve işletmeci Umut Evirgen aşkı belgelendi. Çift sarmaş dolaş bir şekilde kameralara yakalandı. Serenay'ın Evirgen'i öpücüklere boğdu an objektiflere yansıdı.

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı. İkilinin sarmaş dolaş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

AŞK BELGELENDİ

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İddiaları her seferinde yalanlayan ve "Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" diyen oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen samimi bir şekilde görüntülendiler.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Aşkı Belgelendi! İşte O Fotoğraf

AŞKINI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

İkili, Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu La Boucherie'de görüntülendi. Mekana ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in samimi halleri dikkat çekti. Mekanda çalınan şarkıya eşlik eden Sarıkaya, Evirgen'le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlemlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Aşkı Belgelendi! İşte O Fotoğraf
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Aşkı Belgelendi! İşte O Fotoğraf
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Serenay Sarıkaya, Mehmet Üstündağ, Umut Evirgen, Hürriyet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı! - Son Dakika
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