Şarkıcı Aleyna Tilki banyoda verdiği pozları peş peşe yayınladı! İşte anlam verilemeyen son paylaşımı

Şöhret basamaklarını genç yaşta tırmanan ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi yakalayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyecek olan Tilki, hayranlarına adeta şov yapıyor.

ELEŞTİRİ ALDI

Geçtiğimiz günlerde sadece göğüs ucunu kapatarak verdiği pozunu paylaşan genç şarkıcı daha sonra banyoda dantel büstiyeriyle çektirdiği fotoğrafları yayınladı. Tilki'nin son paylaşımı ise takipçilerinden beğeniden çok eleştiri aldı. Yalnızca göğsünü ve göbek kısmını çekip yayınlayan ünlü şarkıcı "Amacın ne?" gibi yorumların hedefi oldu.