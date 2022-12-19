Şarkıcı Aleyna Tilki banyoda verdiği pozları peş peşe yayınladı! İşte anlam verilemeyen son paylaşımı - Son Dakika
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Şarkıcı Aleyna Tilki banyoda verdiği pozları peş peşe yayınladı! İşte anlam verilemeyen son paylaşımı

19.12.2022 09:16

Ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıklayan Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Önceki gün Gülşen'in tarzıyla verdiği pozunu paylaşan genç şarkıcı bu kez de banyoda çektirdiği fotoğraflarını yayınladı.

Şöhret basamaklarını genç yaşta tırmanan ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi yakalayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyecek olan Tilki, hayranlarına adeta şov yapıyor.

ELEŞTİRİ ALDI

Geçtiğimiz günlerde sadece göğüs ucunu kapatarak verdiği pozunu paylaşan genç şarkıcı daha sonra banyoda dantel büstiyeriyle çektirdiği fotoğrafları yayınladı. Tilki'nin son paylaşımı ise takipçilerinden beğeniden çok eleştiri aldı. Yalnızca göğsünü ve göbek kısmını çekip yayınlayan ünlü şarkıcı "Amacın ne?" gibi yorumların hedefi oldu.

Aleyna Tilki banyoda verdiği pozları art arda yayınladı! Son paylaşımına kimse anlam veremedi
Aleyna Tilki banyoda verdiği pozları art arda yayınladı! Son paylaşımına kimse anlam veremedi
Aleyna Tilki banyoda verdiği pozları art arda yayınladı! Son paylaşımına kimse anlam veremedi
Aleyna Tilki banyoda verdiği pozları art arda yayınladı! Son paylaşımına kimse anlam veremedi
YORUMLAR (2)
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Aleyna Tilki'den cüretkar poz! Gülşen'in yalnızca göğüs ucunu kapatan dekolteli büstiyerini giydi Aleyna Tilki'den cüretkar poz! Gülşen'in yalnızca göğüs ucunu kapatan dekolteli büstiyerini giydi

Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Aleyna Tilki banyoda verdiği pozları peş peşe yayınladı! İşte anlam verilemeyen son paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Aleyna Tilki banyoda verdiği pozları peş peşe yayınladı! İşte anlam verilemeyen son paylaşımı - Son Dakika
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