Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek - Son Dakika
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Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek

28.05.2022 18:51
Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek

Isparta'da sahneye çıkması engellenen sanatçı Melek Mosso ile birlikte aynı festivale katılacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ, konsere çıkmama kararı aldıklarını duyurdular.

Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri 'İslami hassasiyetler' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Mosso bu iptal kararı sonrası Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Gül Festivali'nde Melek Mosso yerine sahne alacak ismin Seda Sayan olduğu açıklandı. Sayan da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda konser ayrıntılarını paylaştı.

MELEK MOSSO'YA FUNDA ARAR VE DERYA ULUĞ 'DAN DESTEK

Isparta Uluslararası Gül Festivali'nin ilk açıklanan programına göre Melek Mosso 3 Haziran, Derya Uluğ 4 Haziran, Funda Arar ise 5 Haziran'da sahneye çıkacaktı.

Şarkıcılar Funda Arar ve Derya Uluğ da yaşanan gelişmelerin ardından, Uluslararası Isparta Gül Festivali'nde sahneyi paylaşacakları Melek Mosso'nun sahneye çıkmasının engellenmesinin ardından, etkinliğe katılmayacaklarını duyurdu.

Arar, "Çok değerli Ispartalılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere…" ifadelerine yer verdi.

Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek
Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek
Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek
Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek
Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek
Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek
Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek
Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Destek - Son Dakika


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