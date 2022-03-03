Sevda Erginci İmaj Değiştirdi - Son Dakika
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Sevda Erginci İmaj Değiştirdi

03.03.2022 11:26
Sevda Erginci İmaj Değiştirdi

Başrolünde yer aldığı' Elkızı' adlı dizi sona erdikten sonra yeni bir tiyatro oyununa başlayan Sevda Erginci imaj yeniledi. İşte Erginci'nin son hali...

Dizi ve sinema filmlerinin aranan oyuncularından Sevda Erginci, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Başrolünde oynadığı dizi sona erdikten sonra yeni bir tiyatro oyununa başlayan güzel oyuncu, görüntüsünü de değiştirdi.

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Engin Hepileri ile birlikte "Anne" adlı oyunda rol almaya hazırlanan Sevda Erginci, yeni rolü için saçlarını kısa kestirdi. 17 Mart'ta perde açacak oyunda Hepileri'nin kızı rolünde seyirci karşısına çıkacak olan Erginci'nin yeni imajı hayranlarından tam not aldı.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Erginci 1.65 metre boyunda 50 kilo ve Terazi burcudur.

Sevda Erginci sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu'nda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunuyla çıktı. İlk TV projesi Koyu Kırmızı ile beraber aynı yıl Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Genç oyuncu ilk sinema tecrübesini ise Uzaklarda Arama ile yaşadı. Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı filmde Yağmur Ünal, Mehtap Bayri, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle çalıştı.

Bir yıl sonra da yeniden dizi dünyasına dönerek Liseli Sevda rolüne hayat verdi. Burada dik kafalı ve aşık bir kızı canlandıran Erginci büyük beğeni topladı. Genç oyuncu dizinin final kararı almasıyla Ver Elini Aşk dizisi ile ekrana hiç ara vermeden devam etti. Burada da köylü kızını canlandıran Erginci bir kez daha sevenlerine ters köşe yaptı.

Sevda Erginci'nin en çok sevilen karakterlerinden biri de Yasak Elma'da hayat verdiği Zeynep oldu.

Erginci son olarak 'Elkızı' adlı dizide 'Ezo' karakterine hayat verdi.

Sevda Erginci İmaj Değiştirdi

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Engin Hepileri, Sevda Erginci, Tiyatro, Elkızı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevda Erginci İmaj Değiştirdi - Son Dakika


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