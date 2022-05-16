Sevgilisiyle Evlenmeyeceğini Açıkladı - Son Dakika

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteriyle hayran kitlesini genişleten ünlü oyuncu Melisa Sözen, önceki gün Cihangir'deydi.

Şu sıralar senaryo okuduğunu ifade eden Sözen, "Doğru projeyi bekliyorum." dedi.

"BÖYLE ÇOK MUTLUYUZ"

10 yılı aşkın süredir Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin ile aşk yaşayan Melisa Sözen, "Evlenmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusuna, "Herkes bize bunu soruyor. Ama biz böyle çok mutluyuz" diyerek evliliğe kapıları kapattı.

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen (d. 6 Temmuz 1985; İstanbul), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında NTV'de "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu.

2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

Melisa Sözen, 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle hayran kitlesini genişletti.