Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar.. - Son Dakika
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Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..

23.03.2022 10:40
Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..

FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 24. bölümü ekrana geldi. Sevilen dizinin 24. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor..

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 24. bölümünde; Ceyhun ve Yasemin davasında tuzağa düşürüldüğünü anlayan Azra'nın, başı büyük beladadır. Özdemirler çifti sadece Azra'ya değil, Erman Arsen Hukuk bürosuna da karşı yüklü bir tazminat davası açmaya hazırlanmaktadırlar.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ceyhun ve Yasemin davasında tuzağa düşürüldüğünü anlayan Azra'nın, başı büyük beladadır. Özdemirler çifti sadece Azra'ya değil, Erman Arsen Hukuk bürosuna da karşı yüklü bir tazminat davası açmaya hazırlanmaktadırlar. Yel Sanem, arkadaşlık sitelerinde kendisini farklı kimliklerle tanıtarak kadınları dolandıran usta bir dolandırıcının peşine düşer. Sanem'in adama ulaşmak için kullandığı yöntem ise Bora'yı çileden çıkaracaktır. Çolpan, babalık testi sorununu çözmek için Erman'a yardım etmeyi kabul etmiştir ancak bu işin sandığı kadar kolay olmadığını anlaması uzun sürmez. İkili Bora'nın sonucu öğrenmesini engellemeye çalışırken kendilerini beklemedikleri bir durumun içinde bulurlar.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

YORUMLAR
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Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak! Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!

Evlilik Hakkında Her Şey, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar.. - Son Dakika


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