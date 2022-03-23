Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 24. bölümünde; Ceyhun ve Yasemin davasında tuzağa düşürüldüğünü anlayan Azra'nın, başı büyük beladadır. Özdemirler çifti sadece Azra'ya değil, Erman Arsen Hukuk bürosuna da karşı yüklü bir tazminat davası açmaya hazırlanmaktadırlar.
Ceyhun ve Yasemin davasında tuzağa düşürüldüğünü anlayan Azra'nın, başı büyük beladadır. Özdemirler çifti sadece Azra'ya değil, Erman Arsen Hukuk bürosuna da karşı yüklü bir tazminat davası açmaya hazırlanmaktadırlar. Yel Sanem, arkadaşlık sitelerinde kendisini farklı kimliklerle tanıtarak kadınları dolandıran usta bir dolandırıcının peşine düşer. Sanem'in adama ulaşmak için kullandığı yöntem ise Bora'yı çileden çıkaracaktır. Çolpan, babalık testi sorununu çözmek için Erman'a yardım etmeyi kabul etmiştir ancak bu işin sandığı kadar kolay olmadığını anlaması uzun sürmez. İkili Bora'nın sonucu öğrenmesini engellemeye çalışırken kendilerini beklemedikleri bir durumun içinde bulurlar.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.
Gökçe Bahadır : Azra
Sarp Akkaya
Yiğit Kirazcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk : Çolpan
Gökçe Eyüboğlu : Sanem
Fırat Altunmeşe
Tülin Ece : Güneş
Son Dakika › Magazin › Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar.. - Son Dakika