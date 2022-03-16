Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar - Son Dakika
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Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar

16.03.2022 11:35
Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar

Evlilik Hakkında Her Şey son bölümünde; Yıldırım'ın katili Haluk'a suçunu itiraf ettirip cezaevine gönderdikten sonra Azra, avukatlığı bırakıp, kafede kurabiye pişirmeye devam etmeye kararlıdır.

Çolpan, Azra ile arasının iyice açılması pahasına da olsa onu tekrar işinin başına döndürmek için kolları sıvar. Fakat bunu başarabilmesi için Efe'nin yardımına ihtiyacı vardır. Ülkenin en büyük holdinglerinden birini yöneten Ceyhun ve Yasemin Özdemirler çifti ise sürpriz bir taleple Azra ve Efe'nin karşısına çıkarlar.

Basına sızmaması gereken bu gizli davada, Azra ve Efe, kendilerini bir anda davanın merkezinde bulurlar. Bu zorlu davada Bora ve Sanem'e de büyük görevler düşer. Haluk'a tuzak kurdukları esnada gerçekleşen yakınlaşma Bora ve Sanem'i ilişkilerinin tanımını sorgulamaya iter. Zeynep'in duruşma tarihi yaklaştıkça karşı tarafla ipler iyice gerilir.

Çolpan ise Zeynep'i içine zorla düşürüldüğü o cehennem hayatından kurtarmaya kararlıdır. Fakat beklenmedik bir şekilde duruşmasına birkaç saat kala Zeynep kaçırılır. Azra ise yeni davasını araştırırken, tehlikeli bir düğümün tam ortasına doğru ilerlediğinin farkında değildir…

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Evlilik Hakkında Her Şey, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar - Son Dakika


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