Şarkıcı Melek Mosso annesiyle konserde türkü söyledi, sürpriz düet alkış aldı

Son dönemin parlayan yıldızlarından olan Melek Mosso, konserinde sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı.

SÜRPRİZ DÜET

Ünlü şarkıcı, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde annesi Hatice Mosso ile birlikte "Mevlam Bir Çok Dert Vermiş" türküsünü beraber söyledi. Anne kızın sürpriz düeti alkış alırken Mosso unutulmaz anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"ONUN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Başarılı şarkıcı "Hem kendi hayallerimi, hem onun hayallerini gerçekleştirdim. Dünyanın en güzel duygularından biri annemin yüzünü güldürebilmekmiş meğer. Duaların, sevgin, varlığın hiç eksik olmasın hayatımdan. Seni çok seviyorum anneciğim" diyerek duygularını dile getirdi. Anne Hatice Mosso'nun sesinin güzelliği ise hayran bıraktı.