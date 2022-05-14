"Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi - Son Dakika
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"Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi

14.05.2022 14:48

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı programda takipçisinden gelen "Sevişirken odaklanma sorunu yaşıyorum" sorusuna "Yerinde görüp sorun varsa müdahale etmem gerekir" cevabıyla herkesi güldürdü.

Dün Erşan Kuneri dizisi Netflix'te yayınlanmaya başlayan Cem Yılmaz, önceki gün Kafa TV YouTube kanalında yayınlanan "Dert Dinleme Servisi" isimli programa konuk oldu. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan komedyen, esprileriyle de herkesi kahkahaya boğdu.

"SEVİŞİRKEN KONSANTRASYON BOZULUYOR"

Yılmaz'a soru soran bir takipçisi "Benim derdim sevişirken konsantrasyon Cem abi. Hemen bozuluveriyor. Yahu kalsana anda kardeşim. Bir anda garip garip düşüncelere dalıp gidiyorum. Konu bir anda sevişmeden çıkıyor, bizim satılmayan arsalar, ödenmeyen borçlar, gelecek kaygısı... Ha bazen konuyu dağıtıyor, o da iyi oluyor da... Yine de bozuyor beni, var mı bir önerin bununla ilgili?" dedi.

Cem Yılmaz'dan 'Sevişirken konsantre olamıyorum' diyen takipçisine cevap: Yerinde görmem gerekiyor

ESPRİSİYLE KIRIP GEÇİRDİ

Soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Yılmaz, "Yerinde görmem gerekiyor. Beni çağırırsanız o an bir problem varsa müdahale ederim" esprisiyle stüdyodakileri kırıp geçirdi. Yılmaz çözüm önerisi olarak da şunları söyledi: "Eğer kamu alanlarında denemediyseniz, özellikle o mekanlarda denerseniz. Örneğin iskan almak için gibi gidiyormuş gibi, tapu dairesine gidebilirsiniz. Noterde sevişebilirsiniz."

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Son Dakika Magazin 'Sevişirken konsantre olamıyorum' diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi - Son Dakika


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