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Şevval Sam'dan oğlu Tarık Emir Tekin ile ilgili çarpıcı itiraf! - Son Dakika

Şevval Sam'dan oğlu Tarık Emir Tekin ile ilgili çarpıcı itiraf!

06.11.2021 01:27
Şevval Sam'dan oğlu Tarık Emir Tekin ile ilgili çarpıcı itiraf!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda doğum gününü kutladı. 48 yaşına giren Sam, mekan çıkışı muhabirlerle sohbet etti. Ünlü oyuncu, oğlu Tarık Emir Tekin hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Mekan çıkışı keyifli olduğu gözlenen Sam, "Şapka oğlumdan geldi. O yüzden çıkarmak istemiyorum. Keyifli bir gece geçirdik" dedi.

"OYUNCU OLMASINI İSTEMİŞTİM"

Oğlu Tarık Emir Tekin'in babası Metin Tekin'e olan benzerliği hakkında da konuşan Sam, "Benzerlik dememek lazım. Direk fotokopisi bence! Oğlumun kendine has bir duruşu var. Oğlumun futbolcu değil oyuncu olmasını istemiştim. Tarık'ın benim yolumdan gidecek olması çok sevindirici. Futbolcu olsaydı babasıyla kıyaslanacaktı. Benimle kıyaslanması onun açısından daha kolay" dedi.

Annesinin doğum gününe katılan Tarık Emir Tekin, "Annem 26 yaşına girdi. Onu kutladık" diyerek güldürdü.

"GURURLUYUM"

Babasına olan benzerliği hakkında konuşan genç oyuncu, "Evet çok benziyoruz. Metin Tekin gibi bir babam olduğu için şanslı ve gururluyum. Keşke babam kadar yakışıklı olabilsem. Babam çok daha karizmatik" ifadelerini kullandı.

Tarık Emir Tekin'in ayakkabıları dikkat çekti.

Şevval Sam'dan oğlu Tarık Emir Tekin ile ilgili çarpıcı itiraf!
Şevval Sam'dan oğlu Tarık Emir Tekin ile ilgili çarpıcı itiraf!
Şevval Sam'dan oğlu Tarık Emir Tekin ile ilgili çarpıcı itiraf!
Şevval Sam'dan oğlu Tarık Emir Tekin ile ilgili çarpıcı itiraf!
Şevval Sam'dan oğlu Tarık Emir Tekin ile ilgili çarpıcı itiraf!
Şevval Sam'dan oğlu Tarık Emir Tekin ile ilgili çarpıcı itiraf!

Tarık Emir Tekin, Metin Tekin, Şapka, Doğum, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şevval Sam'dan oğlu Tarık Emir Tekin ile ilgili çarpıcı itiraf! - Son Dakika Magazin


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