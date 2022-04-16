Seyhan Soylu …'KARAHAN ÇANTAY, BENDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN SİBEL CAN' LA BİRLİKTE OLDU!' - Son Dakika

YouTube kanalındaki canlı yayın sırasında izleyicilerden gelen "Karahan Çantay' ı konuşun lütfen" ısrarı üzerine Başak Çokan; "Karahan Çantay' ı konuşun demişsiniz.

İzleyicilerimizin tabi ki istediği yorumlar, teklifler ve bizden konuşulmasını istediği konulara kıymet veriyoruz.

Çok değerli bir oyuncu olacakken ve kariyeri çok parlak bir gençken maalesef Sibel Can' la yaşadığı olaydan sonra yurtdışına sürgün edilerek ülkeye gelmeden uzun bir süre orada kalıp en sonunda da bir motosiklet kazasında genç bir adam öldü.

Buna sebep olanların büyük bir vebal aldığını düşünüyorum.

Çünkü aile çocuklarından çok uzak bir hayat yaşadı" diye yorumladı.

Masa yorumcularından Tayyar Işıksaçan ise "Ama Karahan' ın başlıca gitme sebeplerinden biri Sibel Can değildi.

Madem konu açıldı. O dönem mankenler dünyasında jigolo erkeklere ilişkin bir operasyon düzenlenecekti.

Karahan' la birlikte Türkiye' den kaçan 2 tane daha manken vardı.

Çünkü kalsalardı büyük sıkıntı olacaktı. Sibel Can olayının üstüne böyle bir operasyon olacaktı.

Birileri uyardı bunları bedelleri ağır olacak size bu işin diye yürüdüler gittiler" deyince şehir dışında bulunan ve yayını izleyen Seyhan Soylu yayını arayarak bomba iddialarda bulundu.

Seyhan Soylu; "Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Karahan jigolo değildi.

Karahan Çantay' a o tarihte gayrimeşru aleminden birisi tarafından racon kesilmişti.

Ben Karahan' ı çok yakından tanırım. Sibel Can ile olmuş olduğu tarihte biz Karahan ile ayrıydık.

İlk defa söylüyorum buradan. Karahan benim eski erkek arkadaşımdı" deyince masadaki herkes şoke oldu.

Gökay Kalaycıoğlu "Ne diyorsun? Ne kadar sürdü Seyhan?" sordu.

Seyhan Soylu "Epey uzun sürdü" diye cevap verince Tayyar Işıksaçan "Sibel' den önce mi sonra mı?" diye sordu.

MAFYA RACON KESTİ…

Soylu; "Biz ayrıldıktan sonra o Sibel' le birlikte oldu.

Sonra tekrar bir araya geldik. Ve ölmeden 1 hafta önce beni Bangkok' a davet etti.

Birlikte yaşamayı teklif edip ve Türkiye'yi terk etmemi istemişti. Yazışmalarımız bile hala durur.

Hayatım boyunca ucuz polemiklerin içinde olmadım ama Karahan Çantay Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yakışıklı en karakterli adamıdır. Karahan çok özel bir adamdı.

Ama o tarihte gitme sebebi Türkiye'nin en büyük racon kesen adamı mafya lideridir.

Ve biz Karahan' la ayrıldıktan sonra Karahan Sibel'le oldu.

Biz o arada küstük. Tamamen yolumuzu ayırmamıştık.

Karahan benle birlikteyken Sibel Can' la birlikte oldu ve Londra' ya gittiler.

Döndüğünde yine birlikte olduk. Sonra biz ayrıldık.

Yani bana Sibel Can'la ihanet etti. Yalnızca Hakan Ural ihanete uğramadı.

Hakan Ural'ın bugün Milliyetçi söylemleri, delikanlı jargonları falan biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz.

Sibel gayet rahat bir kadındı. Sibel Can Hakan Ural'a ihanet etmedi.

Onların alışıla gelmiş bir hayatı olabilirdi.Ama Karahan ilk defa ihanet etti.

Biz Karahan'la birbirimizi çok seviyorduk. Dayanamadım ona jigolo dendiği için.

Karahan asla bir kadından bir şeye ihtiyacı olmayacak kadar şöhreti ve bedenini bir meta olarak kullanacak bir adam da değildi.

Ben ve Karahan ayrıldıktan ve Karahan kendisine racon kesen adamdan korkup kaçtıktan sonra o racon kesen adam da benim sevgilim oldu" deyince masadaki yorumcular bir şok daha yaşadı.

İddialarına devam eden Soylu "Ve geçmişimde benimle Karahan'ın olduğunu öğrenince üstüne de tuz biber oldu bu olay.

Yoksa ucuz böyle polemiklerle kasetlerle vs. olacak iş değildi.

Çünkü o racon kesen adam Karahan'a ve o Can Kuzu denilen o çocuğa, işte böyle seks kasetleri var gibi ucuz polemikler dönmüştü o tarihte.

Hiç öyle bir şey değildi. Ana sebebi yine benim dillerden düşmeyen aşkımdan dolayıydı.

Bu olayımızı duyunca daha çok öfkelenmişti çünkü.

Karahan' da bu ülkeden gitmek zorunda kaldı" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu; "Seyhan peki nasıl affedebildin Sibel Can' la olan olayı? O kadar sevdin mi?" diye sordu.

Seyhan Soylu; "Tabii ki. Ama ben ayrıldıktan sonra geçmişimdeki insanın topuğuna bile bakmam.

Karahan küsmüştü. O yer altı dünyasındaki alemin kralından korkup gitmiş olabilir ama bir daha gelmeme sebebi sanat camiasındaki iğrençlikler ve iki yüzlü insanların düzenbazlıklarından dolayı öğretmenlik yapıp, valelik yapıp, bodyguardlık ve garsonluk yapmayı tercih etti. Yine de o dünyaya dönmedi" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu; "Peki Karahan'ın vefatı senin üzerinde nasıl bir etki yarattı?" diye sordu.

Seyhan Soylu; "Çok ağladım. Çok ağladım çok canım yandı.

Sadece aşkımıza değil dostluğumuza ağladım.

Çok özel bir ailesi vardı. Ve onun en yakın arkadaşı kankası kafeteryası var ZOOM Cafe diye Halkalı'da aynı zamanda ev arkadaşıydı.

Onunla konuştuğumuzda canımın yandığını o da biliyordu.

O da özel bir dostumdu. Ağlanmayacak bir adam değildi Karahan.

Kendinden şöhretinden ve her şeyden çok fedakarlıklar ederek, sıla hasreti çekerek o kadar güzel bir ailenin evladına karşı hasret içinde ölmesine ağladım.

SEYHAN SOYLU... "KARAHAN' IN BENİ KISKANDIRMAK İÇİN KULLANDIĞI BİR KADINDIR SİBEL CAN"

Şunu da söyleyeyim Sibel Can ile ilişkisi bana kızgınlığından dolayı intikam için birlikte oldu.

Beni kıskandırmak içindi. Karahan Hakan'dan daha yakışıklı bir adamdı.

Sibel için çok güzel bir fantezi olabilirdi ama bu benim canımı acıtmıştı.

Ve ayrıca Sibel Can için ulaşamayacağı bir bedene ihanet olabilir kocasına.

Ama benim için kıskandırılmak için yatılan bir kadındı o.

Biraz önce kullanılan jigolo kelimesi benim ağırıma gitti.

Öyle bir şeyine şahit olmadım. Bunun için açıklama yapmak istedim.

Beni kıskandırsın diye kullanılmış bir kadındır Sibel Can" diyerek bomba iddialarda bulundu.