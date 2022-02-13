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Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları - Son Dakika

Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları

13.02.2022 13:44
Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları

Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Subaşı, tekneden yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. İste detaylar...

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi. Yaklaşık 10 gündür İstanbul'da olan Şeyma Subaşı, Miami'ye döndükten sonra yakın arkadaşı Dila Tarkan ile bir araya gelmişti.

Subaşı, dün ise Mısırlı sevgilisiyle deniz keyfi yaptı. Kırmızı bikinisiyle pozlar veren Şeyma Subaşı, "Mavinin farklı tonları" diye yazdı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan Subaşı'na hayranları kalp emojisi gönderdi.

Subaşı'ya sevenleri, düzgün fiziği nedeniyle övgü dolu mesajlar gönderdi. Mohammed Alsaloussi ile tekne keyfi yapan Şeyma Subaşı, bazı video'larını Instagram'dan yayınladı.

Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları
Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları
Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları

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Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Subaşı, Miami, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları - Son Dakika Magazin


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