Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisiyle Yeni Aşk Pozları

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi. Yaklaşık 10 gündür İstanbul'da olan Şeyma Subaşı, Miami'ye döndükten sonra yakın arkadaşı Dila Tarkan ile bir araya gelmişti.

Subaşı, dün ise Mısırlı sevgilisiyle deniz keyfi yaptı. Kırmızı bikinisiyle pozlar veren Şeyma Subaşı, "Mavinin farklı tonları" diye yazdı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan Subaşı'na hayranları kalp emojisi gönderdi.

Subaşı'ya sevenleri, düzgün fiziği nedeniyle övgü dolu mesajlar gönderdi. Mohammed Alsaloussi ile tekne keyfi yapan Şeyma Subaşı, bazı video'larını Instagram'dan yayınladı.