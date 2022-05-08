Şeyma Subaşı'ndan Olay Yaratan Hareket - Son Dakika
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Şeyma Subaşı'ndan Olay Yaratan Hareket

08.05.2022 14:48
Şeyma Subaşı'ndan Olay Yaratan Hareket

Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından paylaştığı bikinili görüntüsüyle yine gündeme gelmeyi başardı. Subaşı, kendini çektiği videosunda bir anda bikinisinin altını sıyırdı.

Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı 2020 yılında kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil ile fotoğrafını paylaşmıştı.

BRONZLAŞMIYIM DİYE VÜCUDUNU SERGİLEDİ

Mavi bikinisiyle evinde kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı yaptığı hareketle takipçilerini şoke etti. Subaşı, kendini çektiği videosunda bir anda bikinisinin altını sıyırdı.

Bronzluğunu göstermek isteyen Subaşı'nın bu hareketi, sosyal medyada olay yarattı.

Bazı takipçileri Subaşı'nı Anneler Günü'nde bir anneye yakışmayan görüntüsü nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.

Şeyma Subaşı'ndan Olay Yaratan Hareket
Şeyma Subaşı'ndan Olay Yaratan Hareket
Şeyma Subaşı'ndan Olay Yaratan Hareket
Şeyma Subaşı'ndan Olay Yaratan Hareket

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Mohammed Al Saloussi, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'ndan Olay Yaratan Hareket - Son Dakika


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