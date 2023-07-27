Şarkısının klip çekiminde fareyle karşılaşan Shakira, büyük panik yaşadı - Son Dakika
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Şarkısının klip çekiminde fareyle karşılaşan Shakira, büyük panik yaşadı

27.07.2023 14:24

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile ayrılan dünyaca ünlü sanatçı Shakira, yeni şarkısının klibinde fareyle karşılaşınca büyük panik yaşadı. Ünlü isim o anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile adından söz ettiren Shakira, uğradığı ihanetin ardından kendini adeta işine adadı. Ünlü şarkıcı son şarkısına çektiği klipte fare ile karşılaşınca büyük panik yaşadı.

FAREYİ GÖRÜNCE ÇIĞLIĞI BASTI

Kolombiyalı yıldız şarkıcı Shakira, Manuel Turrizo'yla çektiği "Copa Vacia" adlı yeni şarkısının müzik videosunun kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Shakira, vücudunu saran bir denizkızı kostümü ve pembe perukla çöplerin üzerinde uzandığı sahnede beliren fare nedeniyle çığlığı bastı.

Shakira'nın klip çekiminde zor anları! Fareyi görünce çığlık attı

O ANLARI PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, kalkıp kaçmaya çalışsa da kostümü nedeniyle başarılı olamadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan pop yıldızı, paylaşımının altına "Denizkızlarının bile başına gelen şeyler" mesajını yazdı. Aslında farenin, Shakira'nın çöplerle dolu bir bataklıkta denizkızı kılığında yer aldığı klibin bir parçası olduğu ortaya çıktı.

Shakira'nın klip çekiminde zor anları! Fareyi görünce çığlık attı
Shakira'nın klip çekiminde zor anları! Fareyi görünce çığlık attı
Shakira'nın klip çekiminde zor anları! Fareyi görünce çığlık attı
Shakira'nın klip çekiminde zor anları! Fareyi görünce çığlık attı
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Shakira, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkısının klip çekiminde fareyle karşılaşan Shakira, büyük panik yaşadı - Son Dakika


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