Shakira, Tom Cruise ile görüntülendi! Futbolcu Pique ile ayrılan şarkıcı ünlü aktörle görüntülenince akıllara yeni bir aşk mı doğuyor dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Shakira, Tom Cruise ile görüntülendi! Futbolcu Pique ile ayrılan şarkıcı ünlü aktörle görüntülenince akıllara yeni bir aşk mı doğuyor dedirtti

08.05.2023 17:44

İhanetiyle sarsıldığı futbolcu Gerard Pique ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Shakira, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülendi.

Eski erkek arkadaşı Pique tarafından aldatıldıktan sonra ilişkisini bitiren ve zor zamanlar geçiren şarkıcı Shakira, Tom Cruise ile katıldığı Miami Grand Prix yarışında bir hayli mutlu göründü.

SAMİMİ HAREKETLERİ GÖZDEN KAÇMADI

Giydikleri şık kıyafetler ile tüm dikkatleri üzerlerinde toplamayı başaran çiftin, samimi hareketleri gözden kaçmadı.

11 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞTİ

Shakira, geçen sene Haziran ayında kendisini aldatan Pique ile olan 11 yıllık ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

İSPANYA'DAN AYRILDI

Kısa bir süre önce İspanya'dan ayrılma kararı alan Shakira, ABD'nin Miami kentine yerleşmişti. Shakira'nın ABD'de gizemli bir sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

YORUMLAR
500
Pique'den ayrılan Shakira, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile görüntülendi Pique'den ayrılan Shakira, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile görüntülendi

Tom Cruise, Shakira, Miami, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Shakira, Tom Cruise ile görüntülendi! Futbolcu Pique ile ayrılan şarkıcı ünlü aktörle görüntülenince akıllara yeni bir aşk mı doğuyor dedirtti - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Fenerliler Jesus'un açıklamasına büyük tepki gösterdi: Dalga mı geçiyorsun?
19:12 Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü
19:10 Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:52 Süper Lig'de kritik randevu! Canlı anlatım
18:37 Hatay'da feci kamyon faciasında yaşamını yitiren 7 kişi, yan yana defnedildi
18:36 Sahibinden kaçan koç çatıya çıktı, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü
18:31 Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
18:30 Çatıya çıkan koç, hem güldürdü hem uğraştırdı
18:23 HDP'den İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla ilgili ilk yorum: Bu iktidarın organize bir saldırısıdır
18:16 İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıyla ilgili tartışmalara HDP de katıldı: Provokasyondur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 20:01:35. #1.11#
SON DAKİKA: Shakira, Tom Cruise ile görüntülendi! Futbolcu Pique ile ayrılan şarkıcı ünlü aktörle görüntülenince akıllara yeni bir aşk mı doğuyor dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement