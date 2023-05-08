Shakira, Tom Cruise ile görüntülendi! Futbolcu Pique ile ayrılan şarkıcı ünlü aktörle görüntülenince akıllara yeni bir aşk mı doğuyor dedirtti

Eski erkek arkadaşı Pique tarafından aldatıldıktan sonra ilişkisini bitiren ve zor zamanlar geçiren şarkıcı Shakira, Tom Cruise ile katıldığı Miami Grand Prix yarışında bir hayli mutlu göründü.
Giydikleri şık kıyafetler ile tüm dikkatleri üzerlerinde toplamayı başaran çiftin, samimi hareketleri gözden kaçmadı.
Shakira, geçen sene Haziran ayında kendisini aldatan Pique ile olan 11 yıllık ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.
Kısa bir süre önce İspanya'dan ayrılma kararı alan Shakira, ABD'nin Miami kentine yerleşmişti. Shakira'nın ABD'de gizemli bir sevgilisi olduğu iddia edilmişti.
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