Shakira ve Rauw Alejandro Nehirde Yüzdü, Aşk mı Yaşıyorlar?

Popstar nişanlısı Rosalía ile ayrıldıktan hemen sonra, yakışıklı şarkıcı ve Shakira, serinlemek için nehre yüzmeye gitti. İkilinin samimi halleri "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

NEHİRDE YÜZDÜLER

Shakira ve Latin şarkıcı Rauw Alejandro'nunyakın arkadaş oldukları ve geçen yıl "Te Felicito" adlı şarkıları için birlikte çalıştıkları biliniyor, ancak ikilinin nehirde görüntülenmesi aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu.

İKİ OĞLUYLA DOYASIYA EĞLENDİ

Kahverengi bikiniyle göz kamaştırnan Shakira ve Rauw şarkıcının iki oğlu Milan (10) ve Sasha (8) ile birlikte nehirde doyasıya eğlendi.

HAMİLTON VE TOM CRUİSE'LA DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Shakira geçtiğimiz aylarda Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'la görüntülenmişti. Ünlü şarkıcı Hamilton'la görüntülenmeden kısa süre önce de ünlü oyuncu Tom Cruise ile objektiflere poz vermişti.