Shawn Mendes internette sevgili arıyor - Son Dakika
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Shawn Mendes internette sevgili arıyor

15.08.2022 09:43

Shawn Mendes'in, eski sevgilisi Camila Cabello'nun, bir çöpçatanlık uygulamasının kurucusuyla el ele görüntülenmesinden günler sonra rakip flört uygulaması Raya'ya katıldığı söyleniyor.

Shawn Mendes'in, eski sevgilisi Camila Cabello'nun, bir çöpçatanlık uygulamasının kurucusuyla el ele görüntülenmesinden günler sonra rakip flört uygulaması Raya'ya katıldığı söyleniyor.

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika Magazin Shawn Mendes internette sevgili arıyor - Son Dakika

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