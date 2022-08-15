Shawn Mendes'in, eski sevgilisi Camila Cabello'nun, bir çöpçatanlık uygulamasının kurucusuyla el ele görüntülenmesinden günler sonra rakip flört uygulaması Raya'ya katıldığı söyleniyor.
Kaynak: DailyMotion.com
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Son Dakika › Magazin › Shawn Mendes internette sevgili arıyor - Son Dakika
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