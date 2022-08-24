Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!

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Onur Buldu'nun hayranlarının sosyal medyada gündeme getirdiği iddiaya göre ünlü oyuncu, yeni bir yapımda yer alması nedeniyle projeye veda etti. Buldu'nun ayrılığının ardından ciddi bir kan kaybetmesi beklenen Güldür Güldür Show'a 3 taze kan geldi.

RESMİ HESAPTAN DUYURULDU

Güldür Güldür Show'un resmi hesabından yapılan açıklama göre Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar'ın 10. sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacağı belirtildi.

"HOŞ GELDİNİZ"

Komedi programının sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Güldür Güldür Show olarak 10. sezonumuzda yine sürprizlerle karşınızda olacağız. Hoş geldiniz Erdem Yener, Hasibe Eren, Gürhan Altundaşar!"

ONUR BULDU İÇİN HALA AÇIKLAMA YOK

Diğer yandan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yeni bir yapıma başlayacağı iddia edilen Onur Buldu hakkında hala resmi bir açıklama gelmemesi izleyicilerin aklında soru işareti oluşturmaya devam ediyor.