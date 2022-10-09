Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser - Son Dakika
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Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser

09.10.2022 15:49

Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser Türk pop müziğinin sevilen kadın sanatçılarından Sıla, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda kapalı gişe konser verirken, keyif dolu anlar yaşattı.

Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser

BURSA - Türk pop müziğinin sevilen kadın sanatçılarından Sıla, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda kapalı gişe konser verirken, keyif dolu anlar yaşattı.

Sonbahar konserleri çerçevesinde Açıkhava'yı dolduran binlerce hayranını büyük bir coşkuyla selamlayan sanatçı, alkışlarla şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde tüm şarkılarına eşlik eden misafirler keyif dolu anlar yaşadı. Coşku ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sıla, en sevilen şarkılarından oluşturduğu özel repertuvarı ile sahnede kaldığı 2 saat boyunca kulakların pasını sildi.

'Yoruldum', 'İnşallah' ve 'Saki' gibi duygu yüklü şarkılarıyla bir kez daha beğeni toplayan Sıla, Bursalıların gönüllerine dokundu. Binlerce Bursalıya duygusal anlar yaşatan Sıla, şarkı aralarında dinleyicileriyle de sohbet ederken, 'Oluruna Bırak' adlı şarkısının performansıyla da tam not aldı.

Gecede yüksek tempolu şarkılarına da yer veren Sıla, 'Kafa' ve 'Vaziyetler' adlı şarkılarıyla da coşkuyu iyice artırdı. Soğuk havaya aldırmadan konsere akın eden Bursalılar da, gece boyunca çok özel anlar yaşadı. Sıla'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden sevenleri, performansının ardından genç şarkıcıyı uzun süre alkışladı. Sesi ve dinleyicileriyle kurduğu bağ ile gönülleri ısıtan Sıla, 1 yıllık aranın ardından yeniden Bursa'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

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Sıla...KAPALI GİŞE GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ Sıla...KAPALI GİŞE GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Kaynak: İHA

Sıla, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser - Son Dakika

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