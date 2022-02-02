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Sıla Korkmaz'ın Set Heyecanı - Son Dakika

Sıla Korkmaz'ın Set Heyecanı

02.02.2022 13:20
Sıla Korkmaz'ın Set Heyecanı

Rol aldığı ilk televizyon dizisi "Şeref Sözü" ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Sıla Korkmaz, setlere geri dönüyor. "Adı Sevgi" dizisinde bir öğrenciyi oynayacak. İşte detaylar…

Koliba Film imzalı "Adı Sevgi" dizisinin kadrosuna dahil olan Korkmaz, dizide Esma isminde bir öğrenciyi canlandıracak. Çekimlere geçtiğimiz günlerde başlayan yapımda genç oyuncu, Gizem Güneş, Yunus Emre Yıldırımer, Fatih Al, Hande Kaptan gibi isimlerle kamera karşısına geçecek.

Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturacağı, senaryosunu ise Filiz Alpgezmen'in kaleme aldığı dizi, çok yakında ATV'de ekrana gelecek.

Sıla Korkmaz kimdir

19 Ekim 1995, İstanbul doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri alan oyuncu İstanbul Bilgi Üniversitesinde Psikoloji Bölümü öğrencisidir. Yakaranlar oyunu ile tiyatro da yeteneğini gösteren Sıla Korkmaz ilk ekran deneyimini de 2005'te Namus dizisi ile çocuk yaşta yaşamıştı. 2020'de Şeref Sözü dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.

Sıla Korkmaz'ın Set Heyecanı
Sıla Korkmaz'ın Set Heyecanı

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Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Koliba Film, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sıla Korkmaz'ın Set Heyecanı - Son Dakika Magazin


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