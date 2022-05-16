Sinem Kobal ikinci bebeğini kucağına aldı - Son Dakika
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Sinem Kobal ikinci bebeğini kucağına aldı

16.05.2022 13:20

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, ilk kızı Lalin'i 2020 yılında kucağına almıştı. Güzel oyuncu bugün ikinci kez anne oldu.

Sanatçı çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri doğdu. Sinem Kobal ve kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAMİLELİĞİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞADI

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü çiftin ilk kızları Lalin, 21 Ekim 2020'de doğdu. İkinci bebeklerini de bugün kucaklarına alan İmirzalıoğlu ve Kobal'ın, kızlarına hangi ismi verdikleri henüz açıklanmazken 2. Sayfa programında yer alan habere göre, bebeğin adı Leyla oldu. Evliliğini ve hamileliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kobal, 9 aylık süreçte sadece 1 kez hamilelik pozunu yayınladı. 8 Mayıs Anneler Günü'nde karnı burnunda pozlarını paylaşan oyuncu, herhangi bir açıklama yazmamıştı.

Sinem Kobal ikinci kez anne oldu
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Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Evlilik, Ekim, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Sinem Kobal ikinci bebeğini kucağına aldı - Son Dakika


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