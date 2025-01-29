Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncu çıktı - Son Dakika
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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncu çıktı

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Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal'ın kız kardeşi de oyuncu çıktı. Çok sayıda dizide rol alan Gizem Güneş, Uzak Şehir ile aynı gün ekrana gelen Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna katılarak kız kardeşine rakip oldu.

29.01.2025 13:18  Güncelleme: 13:29
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Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Kız kardeşler, benzerlikleriyle gündem oldu.

Sadakatsiz, Yarım Kalan Aşklar ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan Gizem Ünsal, Selahaddin Eyyubi'ye dahil oldu. Gizem Ünsal, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle anlaşınca Uzak Şehir dizisinde rol alan Sinem Ünsal ile rakip oldu.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Oyuncu kardeşlerin benzerlikleri dikkat çekti. Saç renkleri farklı olan Ünsal kardeşlerin yüz hatlarının benzerliği ile ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncuymuş! Birbirlerine rakip oldular
Gizem Ünsal
Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncuymuş! Birbirlerine rakip oldular
Gizem Ünsal
Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncuymuş! Birbirlerine rakip oldular
Sinem Ünsal
Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncuymuş! Birbirlerine rakip oldular
Sinem Ünsal
Uzak Şehir\'in Alya\'sı Sinem Ünsal\'ın kardeşi de oyuncu çıktı

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Son Dakika Magazin Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncu çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • abdulrezzak boğazlıkazak:
    haber değeri nedir ? bize ne bundan . herkes bu haberi bekliyordu 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncu çıktı - Son Dakika
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