Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Kız kardeşler, benzerlikleriyle gündem oldu.
Sadakatsiz, Yarım Kalan Aşklar ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan Gizem Ünsal, Selahaddin Eyyubi'ye dahil oldu. Gizem Ünsal, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle anlaşınca Uzak Şehir dizisinde rol alan Sinem Ünsal ile rakip oldu.
Oyuncu kardeşlerin benzerlikleri dikkat çekti. Saç renkleri farklı olan Ünsal kardeşlerin yüz hatlarının benzerliği ile ilgili çok sayıda yorum yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncu çıktı - Son Dakika
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