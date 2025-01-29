Uzak Şehir\'in Alya\'sı Sinem Ünsal\'ın kardeşi de oyuncu çıktı

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Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Kız kardeşler, benzerlikleriyle gündem oldu.

Sadakatsiz, Yarım Kalan Aşklar ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan Gizem Ünsal, Selahaddin Eyyubi'ye dahil oldu. Gizem Ünsal, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle anlaşınca Uzak Şehir dizisinde rol alan Sinem Ünsal ile rakip oldu.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Oyuncu kardeşlerin benzerlikleri dikkat çekti. Saç renkleri farklı olan Ünsal kardeşlerin yüz hatlarının benzerliği ile ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Gizem Ünsal

Gizem Ünsal

Sinem Ünsal