Son dakika haberi: Samsun'da polis memuru, Yargı dizisinin Komiser Eren'e benzerliğiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Samsun'da polis memuru, Yargı dizisinin Komiser Eren'e benzerliğiyle dikkat çekiyor

12.04.2022 11:15
Son dakika haberi: Samsun'da polis memuru, Yargı dizisinin Komiser Eren'e benzerliğiyle dikkat çekiyor

Son dakika haberlerine göre Samsun'da görev yapan polis memuru Ertuğrul Seçkin, Yargı dizisinde Komiser Eren olarak rol alan Uğur Aslan'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Samsun'da görev yapan polis memuru Ertuğrul Seçkin, Yargı dizisinde Komiser Eren olarak rol alan Uğur Aslan'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 27 yıllık polis memuru Ertuğrul Seçkin, bir televizyon kanalında yayınlanan Yargı dizisinde Komiser Eren karakterini canlandıran sanatçı Uğur Aslan'a benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor.

Samsun sokaklarında polis memuru Ertuğrul Seçkin'i görenler 'Komiser Eren' demekten kendilerini alamıyorlar. - SAMSUN

Son dakika haberi: Samsun'da polis memuru, Yargı dizisinin Komiser Eren'e benzerliğiyle dikkat çekiyor
Son dakika haberi: Samsun'da polis memuru, Yargı dizisinin Komiser Eren'e benzerliğiyle dikkat çekiyor

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Polis Memuru, Komiser, Samsun, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika haberi: Samsun'da polis memuru, Yargı dizisinin Komiser Eren'e benzerliğiyle dikkat çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Samsun'da polis memuru, Yargı dizisinin Komiser Eren'e benzerliğiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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