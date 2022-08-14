Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumuna yanıt verdi: Gömlek derken, meme ucu mu kastettiniz? - Son Dakika
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Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumuna yanıt verdi: Gömlek derken, meme ucu mu kastettiniz?

14.08.2022 11:23

Son derece açık sahne kıyafetleri giyinen Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumunu yapan bir sosyal medya kullanıcısına "Gömlek derken, meme ucu mu kastettiniz?" yanıtını verdi. İşte magazin dünyasında gündem olan o sözler...

Çok açık sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen ve Hande Yener açıklamaları ve çıkışlarıyla da dikkat çekiyor.

"KIYAFET ÇOK ÖNEMLİ"

Hande Yener bir takipçisinin kendi konser görüntüleri üzerine yaptığı "Sesi çıkmayanlardan sonra bu konserin performanslarını izlemek iyi geldi. Ses kıyafetten büyüktür" yorumunu "Ama lütfen kıyafet çok önemli' notuyla paylaştı.

Hande Yener'den olay yaratacak 'meme ucu' yorumu! Gülşen görmesin

GÜLŞEN'İ HEDEF ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Gülşen'i hedef aldığı iddia edilen Hande Yener daha sonra, "Şov ve performans önemli olan. Ama kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor magazinde ne yazık ki! Şovumu kıyaslayacak bir alternatif yok olduğu için elbise mukayesesi konuşuluyor" dedi.

Hande Yener'den olay yaratacak 'meme ucu' yorumu! Gülşen görmesin

YORUMUYLA ŞAŞIRTTI

Bir kullanıcı sosyal medyada karşılaştırma yapılan iki şarkıcıdan Hande Yener için "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumunda bulundu. Yener'in cevabı ise gündeme bomba gibi düştü. 49 yaşındaki şarkıcı "Gömlek derken, meme ucu mu kastettiniz?" yanıtını verdi.

Hande Yener'den olay yaratacak 'meme ucu' yorumu! Gülşen görmesin
Hande Yener'den olay yaratacak 'meme ucu' yorumu! Gülşen görmesin
YORUMLAR
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Hande Yener, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Yener, 'Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız' yorumuna yanıt verdi: Gömlek derken, meme ucu mu kastettiniz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumuna yanıt verdi: Gömlek derken, meme ucu mu kastettiniz? - Son Dakika
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