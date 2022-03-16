Son Nefesime Kadar yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarıyor - Son Dakika
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Son Nefesime Kadar yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarıyor

16.03.2022 15:14

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Son Nefesime Kadar kısa sürede sevilen yapımlar arasına girdi. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Ertan Sabah ve Rojda Demirer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisi yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş otururken, dizinin senaryosunu ise Hatice Meryem kaleme alıyor. Happy Valley dizisinden uyarlanan dram ve polisiye türündeki dizi ilk bölümden izleyici ekran başına kilitledi. Başarılı oyuncuların başrollerinde yer aldığı dizinin 4. bölüm fragmanı ise yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mihri, Sevda'nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder. Ejder'in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır.

Ejder'le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri'nin ilk işi Ejder'i yakalayıp yakalamadığını sormak olur. Bu sırada Umut aile içinde sebep olduğu yeni bir trajediden dolayı zor günler geçirmektedir. Mihri hastaneden çıktıktan sonrada Ejder'in peşini bırakmaya niyetli değildir. Ejder'in bu kez de Umut'u kaçırması Mihri'yi çıldırma noktasına getirir. Mihri, canını dişine takarak Umut'u bulmak için saatlerle yarışmaya başlar. Bu arayışta ona destek olan sürpriz biri daha vardı; Vedat Kuloğlu.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Nurgül Yeşilçay : Başkomiser Mihri

Emre Kınay : Ferzan

Ertan Saban : Vedat

Rojda Demirer : Gökçe

Begüm Birgören : Emel

İpek Filiz Yazıcı : Hazan

Emre Bey : Ejder

Baran Bölükbaşı : Emre

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Son Nefesime Kadar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son Nefesime Kadar yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarıyor - Son Dakika


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