Güzel sunucu Buket Aydın'dan evlilik itirafı: Hayatımda biri var - Son Dakika
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Güzel sunucu Buket Aydın'dan evlilik itirafı: Hayatımda biri var

24.10.2022 15:10

Emir Sarıgül yarıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan sunucu Buket Aydın, "Bir süredir birlikteyiz ve evliliği düşünüyorum. Ben çocuk sahibi olmayı da çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

2020 yılında eşinden boşanan sunucu Buket Aydın, bir süre Emir Sarıgül ile aşk yaşadı. Bir küs bir barışık giden ilişkisini noktalayan Aydın, her fırsatta "Konuşmak istemiyorum" dediği özel hayatıyla ilgili müjdeyi verdi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR, EVLİLİK DÜŞÜNÜYORUM"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan başarılı sunucusu, bir süredir yalnız olmadığını söyledi. Erkek arkadaşının adını gizli tutan ünlü isim, ilişkisi hakkında "Yalnız değilim. Normalde özel hayatımla ilgili konuşmayacağımı söylemiştim. İnsanlar kötü süreçler geçirdiği dönemde böyle açıklamalar yapabiliyor. Haber programı yaptığım için dikkat etmek zorundayım. Hayatımda birisi var. Yok dersem ona haksızlık etmiş olurum ve bunu istemem. Bir süredir birlikteyiz ve evliliği düşünüyorum. Ben çocuk sahibi olmayı çok istiyordum ama karşıma beni heyecanlandıracak biri çıkmıyordu. Şu anda çok heyecanlı olduğum güzel bir süreç yaşıyorum. Allah bozmasın" dedi.

Ünlü sunucu Buket Aydın'dan özel hayat itirafı: Hayatımda biri var, evlilik düşünüyorum
Ünlü sunucu Buket Aydın'dan özel hayat itirafı: Hayatımda biri var, evlilik düşünüyorum
Ünlü sunucu Buket Aydın'dan özel hayat itirafı: Hayatımda biri var, evlilik düşünüyorum
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Buket Aydın, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel sunucu Buket Aydın'dan evlilik itirafı: Hayatımda biri var - Son Dakika


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