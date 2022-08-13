En son Masumla Apartmanı'nda oynamıştı! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren gizemli şekilde can verdi - Son Dakika
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En son Masumla Apartmanı'nda oynamıştı! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren gizemli şekilde can verdi

13.08.2022 20:22
En son Masumla Apartmanı'nda oynamıştı! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren gizemli şekilde can verdi

Son olarak TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, dün Pendik'teki bir apartmanın 3. katından düşerek can verdi. Evren'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

TRT ekranlarının çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı'nın oyuncularından Süreyya Gürsel Evren'den kahreden bir haber geldi.

ARKADAŞLARIYLA BİR RESTORANDA EĞLENDİ

Medyaradar'da yer alan habere göre dün gece arkadaşları ile bir restoranda eğlenen ünlü oyuncu gece ilerleyen saatlerde Pendik'te bir eve gitti.Bu sabah çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATININ KAYBEDEN KİŞİNİN ÜNLÜ OYUNCU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin 54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren olduğu tespit edildi.

En son Masumla Apartmanı'nda oynamıştı! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren gizemli şekilde can verdi

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Süreyya Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.

SÜREYYA EVREN KİMDİR?

1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı.

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Masumlar Apartmanı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin En son Masumla Apartmanı'nda oynamıştı! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren gizemli şekilde can verdi - Son Dakika


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