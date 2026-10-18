Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak - Son Dakika
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Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak

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Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak
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Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Soner Olgun, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı için saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Olgun, Teşvikiye Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı’na defnedilecek.

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden müzisyen Soner Olgun, bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek.

İLK TÖREN SAAT 11.00’DE

16 Ekim’de yaşamını yitiren müzisyen, besteci ve söz yazarı Soner Olgun için saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören yapılacak. Sanatçının ailesi, yakınları ve sevenleri burada bir araya gelecek.

HASDAL MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK

Anma töreninin ardından Olgun’un cenazesi Teşvikiye Camisi’ne götürülecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının naaşı Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

MÜZİK VE TELEVİZYONDA İZ BIRAKTI

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi eserleriyle tanınan Soner Olgun, müzik çalışmalarının yanı sıra tiyatro ve televizyon alanında da görev aldı. Hazırlayıp sunduğu müzik programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sanatçı, halk müziğine getirdiği kendine özgü yorumuyla tanındı.

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SON DAKİKA: Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak - Son Dakika
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