Didem Soydan, "çıplak poz" isteyen takipçisine verdiği cevapla gündem oldu: Var açığı, Google'la kurtul kardeşim - Son Dakika
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Didem Soydan, "çıplak poz" isteyen takipçisine verdiği cevapla gündem oldu: Var açığı, Google'la kurtul kardeşim

19.12.2022 11:55

Ünlü model Didem Soydan, dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafa bir takipçisi tarafından "Tamamen açın da kurtulun" yorumu gelirken, Soydan'ın takipçisine verdiği, "Google'da var sen aç bak da kurtul" yanıtı dikkat çekti.

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından birbirinden farklı paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. O isimler arasında yer alan model Didem Soydan'ın son paylaşımı da çok konuşuldu.

Ünlü model Didem Soydan'ın çıplak poz isteyen takipçisine verdiği karşılık çok konuşuldu

Sosyal medyada verdiği yanıtlarla da gündeme gelen Soydan paylaşımlarına bol bol beğeni alırken tepkisel yorumlar da aldı. Bir takipçi Soydan'ın dekolteli pozlarına "Şunları komple açın da kurtulun" diyerek dikkat çekti.

Ünlü model Didem Soydan'ın çıplak poz isteyen takipçisine verdiği karşılık çok konuşuldu

"GOOGLE'DE AÇIK HALİ VAR"

Soydan ise bu yorumu atlamadı ve takipçisine yanıt verdi. Başarılı model bu takipçisine yanıtında "Var açığı Google'la kurtul kardeşim" dedi. Didem Soydan'ın bu iddialı yanıtı hayranlarından beğeni aldı.

İşte o diyalog:

Ünlü model Didem Soydan'ın çıplak poz isteyen takipçisine verdiği karşılık çok konuşuldu
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Didem Soydan, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Didem Soydan, 'çıplak poz' isteyen takipçisine verdiği cevapla gündem oldu: Var açığı, Google'la kurtul kardeşim - Son Dakika


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