Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi - Son Dakika
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Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi

20.07.2022 15:36

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından Erşan Kuneri karakterine benzeyen kişinin "Güney Dublin civarında size denk geldim" paylaşımına "Çok iyi" yorumunu yaptı.

Efsane karakteri Erşan Kuneri'nin dizisini yapan ve büyük ilgi gördüğü için ikinci sezon hazırlıklarına başlayan Cem Yılmaz, sosyal medyada bir hayranının yaptığı paylaşıma kayıtsız kalamadı.

ERŞAN KUNERİ'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yılmaz'ın bir hayranı yurt dışında Erşan Kuneri'ye benzeyen kişinin fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak "Hocam güney Dublin civarında size denk geldim. Yeni sezon sandığımızdan da kısa zamanda geliyor sanırım" notunu yazdı. Ünlü komedyen de etiketlendiği paylaşımı görünce "Çok iyi" cevabını vererek kendi hesabından paylaştı.

İşte güldüren paylaşım:

Erşan Kuneri tarzı gerçek oldu! Fotoğrafı gören Cem Yılmaz sessiz kalmadı
Erşan Kuneri tarzı gerçek oldu! Fotoğrafı gören Cem Yılmaz sessiz kalmadı
Erşan Kuneri
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Erşan Kuneri, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medyada hayranının 'Erşan Kuneri' paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi - Son Dakika
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